В приватной беседе Коротков раскрыл, почему «Новой газете» «можно все»

18.05.2021, Москва, Максим Никифоров

Журналист Денис Коротков из «Новой газеты» и его коллега из британского ВВС Илья Барабанов не боятся использовать поддельные разрешения, данные из взломанных мессенджеров и подкупать сотрудников правоохранительных органов, а все для того, чтобы добыть материал для очередного «расследования», очерняющего Россию.

На минувшей неделе группа людей с видеокамерами попыталась попасть на территорию ЖК «Лахта-плаза», где в одном из зданий располагается офис Федерального агентства новостей (ФАН). Они предоставили бумагу якобы из комитета по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга с разрешением на съемку панорамы «Лахта-центра». Этот документ вызвал подозрения у охраны – штамп был, но его распечатали на принтере.

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Охранник сфотографировал бумагу и отправил в редакцию. Группа людей поспешила удалиться, начав съемку зданий и редакции ФАН через забор.

Сотрудники ФАН узнали в одном из мужчин сотрудника ВВС Илью Барабанова. Его фамилия указана в документе, предъявленном съемочной группой. Этот журналист известен написанием антироссийских материалов. Последние три года он работает в британском издании.

В комитете по печати подтвердили, что не давали разрешения на съемку панорамы «Лахта-центра». Барабанов вместе с коллегами, судя по всему, подделали официальный документ, нарушив 327 статью УК РФ, предусматривающую до двух лет лишения свободы.

После попытки попасть на территорию ЖК «Лахта-плаза» группа людей встретилась в кафе-пекарне «Волконский» с сотрудником «Новой газеты» Денисом Коротковым. К ним за стол подсел журналист отдела расследований ФАН. Он представился работником либерального СМИ и без особого труда узнал, что Короткову и Барабанову плохо живется в России.

«Они говорили про то, как ненавидят эту страну, что лучше работать против нее. Как хорошо жить в США. Больше говорил Барабанов. Он даже заявил, что это редакционная политика — работать против России», — пояснил сотрудник ФАН.

В ходе разговора Денис Коротков рассказал о «высоких покровителях» «Новой газеты», позволяющих изданию избегать ответственности за сомнительные публикации и возможное сотрудничество с иностранными спецслужбами.

В беседе постоянно звучала фамилия петербургского предпринимателя, главы попечительского совета Медиагруппы «Патриот» Евгения Пригожина. Данный холдинг, по всей видимости, серьезно мешает работе либеральной прессы.

Барабанов предложил Короткову съездить в Донбасс, чтобы увидеть собственными глазами то, о чем тот пытается писать. Однако журналист «Новой газеты» испугался, что его там пристрелят или отравят.

Коротков возмущенно высказался и о работе телеканала «Санкт-Петербург», так как в эфире якобы многое замалчивается и не транслируются сюжеты про оппозицию.