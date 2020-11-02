02.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Азребайджан в одностороннем порядке меняет прежние договоренности по Нагорному Карабаху.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет депутат Госдумы РФ Елена Панина.

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«В проблеме статуса Нагорного Карабаха зреет перелом. Азербайджан в одностороннем порядке меняет Казанскую формулу статуса регионов Лачин и Кельбаджар. В 2011 году договорились о том, что Армения возвращает под контроль Азербайджана 7 районов пояса безопасности НКР, а в ответ Азербайджан гарантирует безопасность НКР.

С.Срагсян в дополнение к этим условиям предлагал обмен: 5 районов карабахского пояса безопасности возвращаются Азербайджану, а тот снимает железнодорожную блокаду Армении. Тогда этот вариант не прошёл. Сейчас Азербайджан с помощью Турции взял под контроль 4 района вокруг НКР, создав угрозу Лачину, что означает перспективу блокады Нагорного Карабаха, и в этих условиях предлагает перемирие. Это более сильная переговорная позиция, позволяющая в любой момент односторонне выйти из перемирия», – отмечает политик.

По ее словам, Баку фактически выдвигает «ультиматум, который не может быть принят Арменией и сопредседателями Минской группы ОБСЕ в составе России, США и Франции».

«Компромисса о статусе НКР не получится, а капитуляции Армении не допустят сопредседатели Минской группы. Для Азербайджана это выигрыш тактический, но ведущий к стратегическому проигрышу – изоляции и утрате внешнеполитического суверенитета. Для Турции всё наоборот – она рассчитывает попасть в число сопредседателей и навязать свой новый статус ценой полного подчинения Азербайджана», – пишет Панина.

Впрочем, она полагает, что «Россия, США, Франция, Швеция, Финляндия, Италия, Армения и Германия сделают всё возможное для недопущения усиления Турции в Закавказье».

«Правда, в скрытом резерве у Турции остаётся Британия, но тогда Южный Кавказ становится полем боя стран НАТО и линией его разлома. А это уже делает Нагорный Карабах похожим на Сараево, где в начале ХХ века также сошлись интересы сверхдержав. Большие войны империй всегда начинаются с отдалённой периферии», – резюмирует депутат.