В продажу выходит самая дорогая версия «Жигулей»

01.02.2019, Москва, Максим Карпенко

«АвтоВАЗ» запустил в продажу самую дорогую версию «жигулей» – флагман модельного ряда LADA Vesta Sport. Сообщается, что спортивная версия популярного седана сразу продается в максимальной комплектации, а ее стоимость стартует от 1 009 900 рублей, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на официальный сайт компании.

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«В состав оборудования входят система стабилизации, климат-контроль, круиз-контроль, мультифункциональное рулевое колесо, обогрев передних сидений, датчики дождя и света, аудиосистема». – говорится в сообщении.

За пакет Multimedia, в который включены камера заднего вида, мультимедийная система с навигатором и обогрев ветрового стекла, придется отдать 1 045 900 рублей.

Не успела новинка сойти с конвейера, как у нее тут же появилось достаточное количество как сторонников, так и противников.

«Машина интересная. Она отличается от серийной заниженным клиренсом более мощным двигателем, и некоторыми внешними деталями, а также французской коробкой передач. К цене в миллион долго подбирались. Все автомобили подорожали в прошлом году и в начале этого. А «Веста» ничем не хуже, чем бюджетная иномарка. Были поклонники, которые вкладывали сотни тысяч рублей в обычную «Весту». Чиповали ее, делали ниже. Теперь появился такой заводской вариант», – отмечает в комментарии «Российской газете» автообозреватель Игорь Моржаретто.

«Не думаю, что у машины будет высокий спрос. Мы привыкли видеть продукцию АвтоВАЗа в массовом сегменте. А сейчас, на мой взгляд, модель стоит слишком дорого. Кроме того, она не предлагается именно как спортивный автомобиль при двигателе 145 л.с. и с разгоном почти 10 сек. Хотя машину сделали красивой и агрессивной. Это скорее маркетинговый ход, привлечение внимания к бренду. Не думаю, что и на АвтоВАЗе рассчитывают на какой-то колоссальный спрос на эту модель», – отмечает его коллега Андрей Ломанов.

Отечественный спорткар, по мнению главреда журнала «Движок» Ильи Огородникова, стоит слишком дорого, чтобы конкурировать с иностранными спортивными версиями популярных авто: «Стоимость Lada Vesta Sport в диапазоне 1 009 900-1 045 900 рублей – это дорого. Дороже турбированных Skoda Rapid и Polo GT, которые быстрее Lada по всем параметрам. Возможно, есть запросы от фанатов, которые готовы купить машину, несмотря на цену. А возможно, в стоимость сразу заложили будущие подорожания, которые позволят не менять цену в течение ближайшего времени».