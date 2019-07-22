В проекте «анти-Россия» сменился зиц-председатель

22.07.2019, Москва, Елена Острякова

В новом составе Верховной Рады процент русофобов не стал меньше. Смена Петра Порошенко на Владимира Зеленского – всего лишь замена «зиц-председателя в проекте анти-Россия».

Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил украинский политолог Александр Семченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такой человек Никита Потураев – почти народный депутат по спискам Зеленского. Он говорит, что «Россия – фашистское государство». Или, к примеру, «Путина нужно повесить». И таких товарищей в списке Зеленского достаточно. Поэтому я бы к русофобам причислил и партию «Слуга народа». Из тех, кто прошел 5% барьер, мы имеем ядреных русофобов – «Голос», Порошенко, Тимошенко.

Получается, что только Медведчук и Бойко демонстрируют более или менее лояльную к России риторику. Но я бы тут тоже не обольщался. Ставка на олигархов – ложная ставка, потому что они служат не идее, а деньгам. А деньги они держат в американской или европейской валюте. А чьи деньги у тебя в кармане, тот тобой и управляет», – сказал Семченко.