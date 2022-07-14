В проекте ЕАЭС выявлена серьезнейшая проблема

14.07.2022  23:49 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ЕАЭС


Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) не хватает идеологии.

Об этом работающий в Москве белорусский политолог Кирилл Коктыш заявил в эфире белорусского телеканала ОНТ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Евразийский союз перерос экономику. Он строился как копия Европейского союза. Это четыре свободы, которые позволяют доминировать корпорациям, но не государству.

Реальности это не соответствует. Эти свободы нужно уравновешивать идеологией, тем же концептом справедливости, который объяснит, зачем эти страны собрались вместе.

Если мы оставляем только экономику, мы получаем взаимоконкурентные страны, которые сидят в ЕАЭС, но планируют интегрироваться в мировую экономику», – сказал Коктыш.

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