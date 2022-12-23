В прогнозах СВО ошиблись все, но выводы делают только США – Царёв

И Россия, и США итогом СВО прогнозировали взятие под контроль РФ всей или большей части территории Украины, которую готовили к партизанской войне. При этом американцы будут расследовать причину своих неверных анализов, даже несмотря на то, что действительный сценарий куда больше оказался на руку Вашингтону, чем изначальный вариант.

Об этом «Царьграду» рассказал первый спикер парламента Новороссии, экс-депутат Верховной рады Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если критически смотреть на ситуацию, мне кажется, очевидно, был план взять под контроль Киев и закончить эту спецоперацию в короткие сроки. Но, мне кажется, что ошиблись все. Ошиблись наши генералы, американские генералы. Посмотрите, они не шутили, они все считали, что Россия достаточно быстро возьмёт Украину под свой контроль. Но, если честно, было странно, как 200 тысяч ВС могут просто рассредоточиться по Украине и где-то оставить в каждом городе хоть небольшой гарнизон, это, наверное, было бы невозможно. Тем не менее, такой план был. Сказать, что только Россия обманулась – неправильно, обманулся весь мир. Насколько мы читаем зарубежные СМИ, мы понимаем, что там даже расследование в ЦРУ будут проводить. Их этот сценарий, конечно, больше устроил и, надо отдать должное, что они будут проводить расследования, несмотря на то, что сценарий, который получился, их больше устраивает, чем тот, который был рассчитан, – просто разобраться, почему они неправильно оценили ситуацию», – сказал Царёв.

«Они считали, что Россия достаточно быстро возьмёт Украину под свой контроль. Я так считаю не только потому, что они так пишут и говорят, но и потому, что они действительно готовили Украину к партизанской войне. Это видно по поставкам вооружений, по инструкциям, по подготовке кадров. Они готовили Украину к партизанской войне в условиях контроля Россией украинской территории», – добавил политик.

Он подчеркнул, что ошиблись обе стороны, однако целям США не помешал ни один из вариантов.

«Все ошиблись и ошиблись достаточно серьёзно, но мне кажется, для США было всё равно, им нужны были санкции. А для этого не так важно, идут военные действия, или Россия взяла под контроль большую часть Украины или всю Украину. Думаю, они рассчитывали, что Россия возьмёт большую часть Украины, а в какую-то часть она просто не пойдёт. В любом случае, оба этих сценария их устроили. Они внесли изменения и достаточно спокойно к этому относятся. Посмотрите, реакция США гораздо более спокойна, чем Великобритании и европейских стран», – объяснил Царёв.