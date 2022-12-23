В проигрыше – все: в РФ для активных видов туризма не создано никаких условий

Объемы внутреннего туризма за год существенно увеличились – до 61 миллиона туристов. Однако при всей государственной поддержке ряд направлений не развивается, несмотря на существующий спрос.

И, в первую очередь, это касается экологического, пешеходного и экспедиционного туризма, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается глэмпингов. Сейчас субъекты получили субсидии на строительство глэмпингов, а там одно условие – их можно размещать только на землях рекреационного значения, – подчеркнула в эфире НСН зампредседателя комитета Госдумы по туризму Татьяна Лобач. – То есть глэмпинг, как комфортное жилье в уникальных местах природы, не совпадает с целевым назначением земли. И деньги выделены, но освоить их невозможно. Нужно переводить землю и пройти все круги ада».

Экологический и сельский туризм, как востребованные направления, ограничивает отсутствие комфортабельных средств размещения, что вполне по силам возместить за счет глэмпингов. Но на землях сельхозназначения, лесоразведения бизнес может их устанавливать без расчета на господдержку. Есть еще ряд вопросов, как то – соблюдение миграционного законодательства.

«К кемпингам и глэмпингам предъявляются такие же требования по туристическому миграционному учету, как и к другим объектам, – пояснил руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму Вадим Мамонтов. – Тогда как зачастую они находятся в таких местах, где вообще может не быть связи. И в такой ситуации нарушать закон они будут ежедневно».

Мамонтов обратил внимание на то, что уже с июля 2023 года все гиды-инструкторы должны быть аттестованы. Но в стране до сих пор нет таких учебных заведений, которые бы могли готовить и аттестовать гидов-инструкторов, потому как ни у одного вуза нет лицензионных условий. Как и не оказалось судов у Росгеологии, способных выполнять экспедиционные круизы, хотя это было поручение правительства по передаче части судов для этих целей.

«Вынуждены констатировать, что судов такого уровня, которые бы соответствовали требованиям круизов, у России не существует. Есть несколько штук, на которых можно выполнять такие программы, но рынок большой. И все иностранные компании, которые планировали делать круизы к острову Врангеля, земле Франца Иосифа, на весь наш Дальний Восток, к Курилам, Камчатке, Чукотке ушли из России, и обеспечить своими судами эти направления невозможно. Постройка судна займет от 3 до 5 лет, но это время будет упущено. Нужно либо фрахтовать суда, либо усовершенствовать то, что есть у Росгеологии. Я уверен, что в ближайшее время страны Азии, Ближнего Востока начнут открываться для таких программ, и мы в ожидании спроса».