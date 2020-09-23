В прокуратуру спецсуда по Косово доставлено новое досье по преступлениям Тачи и подельников

23.09.2020, Белград, Алексей Топоров

О появлении нового досье в 260 страниц по преступлениям «президента» Косово Хашима Тачи и других албанских командиров «совершенно неожиданно» стало известно «Организации ветеранов UCK».

Об этом GazetaExpress сообщил зампред организации Насим Харадинай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Что интересно, руководитель организации косовских головорезов Хисни Гуцати отказался называть прессе фигурантов досье, однако это впоследствии сделал его зам – двоюродный брат одного из известных полевых командиров, экс-«премьера» Косово Рамуша Харадиная – Насим Харадинай.

«Там выдвинуты обвинения в отношении Хашима Тачи, Азема Сильу, Якупа Красничи, Реджепа Селимия, Кадри Весели. Упоминается также Джавит Халити, и большое количество людей в Косово», – заявил боевик в отставке.

Скелеты в шкафу есть у каждого. Экс-спикер Ассамблеи Косово Якуп Красничи в конце 90-х.

Что характерно, судя по болтливости Харадиная и упомянутым им именам, бандиты из клана Харадинаев в досье не представлены. Что наводит на определенные мысли. Но при этом чрезвычайно осведомленный экс-боевик сообщил, что аноним намерен представить прокуратуре Специального суда по Косово, находящегося в Гааге, компакт-диски с фото и видео преступлений албанских бандитов.

Впоследствии top-channel, не называя имен, подробнее раскрыл фактуру досье, из которой явствует, что оно в основном основано на преступлениях боевиков UCK над лояльными Белграду албанцами. Речь идет об убийствах как минимум 80 человек, пытках и издевательствах в секретных тюрьмах бандитов, а также политических расправах уже после ухода из Косово армии, МВД и органов власти Югославии над их политическими оппонентами, представителями националистической интеллигенции, не участвовавшей в вооруженной борьбе из Демократической лиги Косово.