В «Просвите» возмущаются: «Мы превратили Киев в кремлёвский хлев!»

18.08.2021, Киев, Москаленко

Новости Украины

Русское общество и интеллигенция такие же кровные враги всего украинского, как и кремлёвское правительство со всей Россией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил член правления Общества украинского языка «Просвита», отъявленный русофоб Георгий Филипчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«А где сегодня, если проанализировать исторический аспект нашей жизни, нашего государства и нашего народа, искать то, о чём сегодня говорит Кремль, Путин и его обслуживающий персонал? В собственном кремлёвском хлеве! Я это подчёркиваю и констатирую – в собственном кремлёвском хлеве нужно искать всё то, что там есть! Потому что московство сегодня лишено морального права говорить и поучать – ни человечество, ни украинский народ. Со своими преступлениями, геноцидами, лингвоцидами, этноцидами, которые они и ныне продолжают, и фактически это стало основой государственной политики!», – истерил Филипчук.

Вместе с тем, он подчеркнул, что вражеское общество несёт ту же ответственность, что и режим.

«Нужно отдавать отчёт, что дело не в Путине, дело не только в Сталине, дело не во всех тех Петрах и Екатеринах, а дело в том русском обществе, которое сейчас есть, и его возглавляет интеллигенция. Мы помним, как семь лет назад 85 русских писателей, как 450 людей так называемой русской культуры подписали в поддержку Путина и РФ письмо для того, чтобы практически дать карт-бланш агрессии и войны против Украины. Поэтому, уважаемые друзья, всмотритесь в лица этой интеллигенции. Эта интеллигенция практически является опосредованным убийцей украинского народа. И не нужно сегодня любоваться в эфирах внутренних наших телеканалов этими людьми, у которых сегодня души и руки в крови в отношении Украины и украинского народа!», – призывал «моволюб».