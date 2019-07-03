В противостоянии с ПЦУ у Филарета появился серьезный союзник

03.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

В числе союзников главы так называемого «киевского патриархата» в противостоянии с ПЦУ оказалась партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Об этом, ссылаясь на свои источники в церковных кругах, сообщает киевская интернет-газета «Страна».

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Издание отмечает, что юридической поддержкой «киевского патриархата» и защитой его собственности будет заниматься близкая к депутату ВР от «Батькивщины» Сергею Власенко фирма «Правис».

«Наличие у Филарета политических союзников заставило и часть епископата ПЦУ задуматься о поддержке УПЦ КП. По данным источника порядка 14 епископов Православной церкви Украины приняли участие в неформальном ужине с Филаретом после проведения им собора во Владимирском соборе 20 июня», – отмечается в публикации.

В свою очередь собеседник издания обращает внимание на ситуацию, которая складывается у Макария, главы еще одной непризнанной в православном мире структуры – УАПЦ, также вошедшей в состав ПЦУ, созданной под патронатом Константинопольского патриархата.

«Он [Макарий] считает, что Епифаний создал тупиковую конфликтную ситуацию с Филаретом, которая топит авторитет ПЦУ, при этом сам Макарий занял выжидательную позицию. Он призвал епископат УАПЦ не вмешиваться в борьбу Епифания с Филаретом, обосновывая это тем, что у Филарета хорошо прикормлены праворадикальные структуры через которые может оказываться физическое давление на неугодных ему иерархов» – говорит источник в церковных кругах.

Также отмечается, что УАПЦ юридически не ликвидирована, а минимальная часть ее приходов зарегистрирована под маркой ПЦУ.

«Все это указывает лишь на то, что Макарий в любой момент может отыграть все назад и восстановить УАПЦ, как это сейчас делает Филарет по отношению к УПЦ КП», – резюмирует издание.