13.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина
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В провале 2014 года вина международных партнёров, а не руководства ВСУ – генерал-котловодец

Новости УкраиныВ военных поражениях армии Украины на Донбассе в 2014 году нет вины киевских полководцев,...

В военных поражениях армии Украины на Донбассе в 2014 году нет вины киевских полководцев, но есть другая причина – недостаточно жесткая позиция Запада. Верхушка миролюбивой, но вороватой Украины, в отличие от «путинистов, которые всю жизнь готовились к войне», все двадцать лет «незалежности» лишь занималась коррупцией – распродавала свою армию.

Об этом в эфире «4 канала» заявил начальник Киевского военного лицея им. Ивана Богуна, генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук, ставший инвалидом после ранения в Иловайском котле, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы были какие-то гарантии за счёт международной поддержки. Чтобы сразу было эмбарго на нефть, газ. Не было бы Дебальцево. Или за Крым сразу же – эмбарго на нефть, на газ. Там три составляющих: отключить SWIFT – раз, эмбарго – два, и арест российского триллиона, который в США и в Британии. Если бы три эти составляющие в результате Крыма, но это и сейчас не поздно.  Это три составляющие, которые должны обрушить российскую экономику. Да, она обопрётся на китайскую, но это на какой-то полгода-год, потому что китайцы зависят от мирового рынка», – заявил Гордийчук.

«Вопрос больше к международным партнёрам, чем к нашему военному руководству», – уточнила ведущая.

«Да, – согласился окруженец. – Мы не можем, одна Украина, сдерживать весь террористический…Мы физически…

Возможности есть не только физические, мы по количественным и качественным [уступаем]. Мы же столько не готовились. Если бы мы готовились 20 лет. Путинисты готовятся к войне всю жизнь. Мы не готовимся, мы пацифисты, распродали всю армию», – оправдывался украинский генерал.



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