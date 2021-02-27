В провинции либералы скорбели по Немцову для галочки в отчёте столичному руководству

27.02.2021, Ростов-на-Дону, Сергей Рулёв

Безрадостно и блёкло прошло сборище сторонников так называемого лидера оппозиции Бориса Немцова в годовщину его смерти в столице Юга России – городе Боевой славы Ростове-на-Дону.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал блогер и репортёр Сергей Рулёв, снимавший происходящее.

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«Кроме активистов регионального отделения политической партии «Яблоко» во главе с Ириной Сафоновой и её детсадовского внучка никто организованно к Мемориалу жертвам политических репрессий СССР не пришёл.

Для создания видимости массовости яблочники приходили в чёрной мраморной плите дважды, первый раз с активистом-навальнистом – местным краеведом Леонидом Санкиным, а второй раз – с экс-лучшим учителем 2020 года Александром Рябчуком, который стал супер звездой после интервью с Ксенией Собчак на суде уголовницы-открыточницы Анастасии Шевченко.

Рябчук принимал активное участие в несогласованных массовых мероприятиях 23 и 31 января, за что был профилактирован руководством отдела образования, и ему была дана возможность уволиться из престижного лицея по собственному желанию. После этого учитель истории резко захотел стать депутатом Госдумы РФ.

Укладывая принесённые с собой тюльпанчики, гвоздички и хризантемки, активистки-яблочнички затоптали грязной обувью чёрную гранитную плиту, после корой она стала похожя на сельскую грядку. Тут же находился венок с лаконичной надписью «Жертвам политических репрессий от российских немцев».

Несколько оживили унылое мероприятие ростовские активистки НОД, котрые пришли в парк Строителей с Георгиевскими знамёнами и плакатом «За Путина, суверенитет и референдум по отмене внешнего управления!».