В прозападное правительство Болгарии полетели свиные уши

27.07.2020, Белград, Алексей Топоров

Протесты жителей Болгарии с требованием отставки кабинета министров премьера Бойко Борисова и генпрокурора Ивана Гешева постепенно превращаются в затяжной политперформанс.

Несмотря на то, что власти страны откровенно игнорируют требования протестующих, люди не собираются покидать болгарские улицы.

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Восемнадцатый день протеста в Болгарии, получившего неофициальное название «Болгарское лето», показал, что протестующие против режима прозападной партии «ГЕРБ» (Граждане за европейское развитие Болгарии) по-прежнему не хотят обострять обстановку и вступать в конфронтацию с полицией, с другой – они пробуют привлечь внимание к своей позиции различными экстравагантными выходками.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора» накануне участники акции в столичной Софии разыграли сценку, где людей в масках с лицами Бойко Борисова и Ивана Гешева водили на цепи и сажали в клетку. Далее участники акции забросали административные правительственные здания свиными ушами. После они превратили так называемый «треугольник власти» – площадь между зданиями администрации президента, правительства и парламента в импровизированную спортивную площадку, на которой играли в волейбол.

После чего часть протестовавших направилась к офису государственной телекомпании БНТ, блокировав его, требуя отставки гендиректора Эмиля Кошлукова.

«Бойко, влезай из джипа!» – скандировали протестующие, обращаясь к прозападному премьеру.

Впрочем, как показывает опыт соседних балканских государств, прозападные режимы могут месяцами, а иногда и годами игнорировать подобные массовые акции, оставаясь у власти. В частности, многотысячные мирные шествия против майданной власти западного ставленника Зорана Заева «За единую Македонию» проходившие в Северной Македонии не смогли поколебать режим и помешать переименованию страны. А едва активисты попытались перейти к активным действиям и взять штурмом парламент, как подверглись обструкции ЕС и НАТО, а на лидеров протеста была натравлена вся репрессивно-карательная машина государства, что вылилось в процесс о «попытке государственного переворота», в котором тотчас же нашли сербский и российский следы.

При этом агрессивная форма протеста с драками с полицией и поджогом административных зданий не помогает и оппозиционной Демократической партии Албании, протестующей против узурпации власти премьером страны Эди Рама, опять же из-за поддержки кандидатуры последнего ЕС и США. Впрочем, слабость албанской оппозиции заключается в том, что он также ищет расположение Вашингтона и Брюсселя, которые пока сделали ставку на их оппонентов.