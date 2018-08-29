В прямом эфире украинские депутаты сошлись в рукопашной

29.08.2018

Бывшая соратница беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Инна Богословская набросилась с кулаками на своего оппонента в прямом эфире телеканала 112.

Так, после словесной перепалки с экс-депутатом Верховной Рады Евгением Червоненко она набросилась на него с кулаками и попыталась ударить его, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел после того, как Червоненко обвинил свою противницу по первому Майдану, Инну Богословскую, в продажности, когда та заявила, что «не разговаривает на базарном языке».

«Вcе ты разговариваешь, и приходишь, когда надо, за деньгами, не ври. Начиная с Госрезерва…», – не успел договорить Червоненко, как на него набросилась Богословская.

Ситуацию разрядили ведущие и отключили микрофон противоборствующим сторонам.

Ранее Богословская, одна из первых предавшая Виктора Януковича и перешедшая на сторону майданщиков в 2013 году, решила вновь «переобуться» и в эфире ТВ начала критиковать «разгул неофашизма», хотя еще недавно украинская пропаганда утверждала, что «фашизм – выдумка российского телевидения».

А депутат Верховной Рады Андрей Лозовой заявил, что экс-нардеп Инна Богословская предлагала свои услуги в сфере медиа Радикальной партии и просила денег.