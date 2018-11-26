26.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Происшествия, Скандал, Таможня, Транспорт, Украина
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В пункте пропуска на границе с Польшей обезумевшие украинцы устроили массовую драку

В пункте пропуска «Ягодин» на волынском участке украино-польской границы произошла массовая драка, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает местное издание “Волинь 24”.

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Сообщается, что люди начали бросаться шинами, а фура пыталась наехать на активистов, которые перекрыли водителю дорогу.

Примерно полчаса митингующие пропускали по три грузовика с обеих сторон границы.

Однако один из водителей грузового автомобиля решил проехать без очереди. Такие действия возмутили митингующих. Они начали бросать в автомобиль шины и драться, а водитель выкрикивал из автомобиля: «Я вас всех порежу!».

Напомним, владельцы т. н. “евроблях” таким образом реализуют свои угрозы перекрыть международные трассы, протестуя против ущемления своих интересов Верховной Радой и Кабмином.

В течение пяти минут полиция не вмешивалась, однако когда митингующие начали бросать в грузовики горящие шины, а грузовик начал двигаться на людей – вмешался спецназ полиции.

Водителю грузовика удалось вырваться из блокировщиков и проехать границу, за ним поехали и следующие пять грузовых автомобилей.

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