В ПВО Украины провал. Россия бьет по критическим объектам – украинский генерал

Украина имеет огромные проблемы с противовоздушной обороной отдаленных от Киева областных и районных центров, из-за чего удары ВС РФ по критическим объектам являются успешными.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кривонос подчеркнул, что предыдущие дни показывают, что ракет у России достаточно и летят они туда, куда нужно.

«Если слушать наше славное Главное управление разведки, то, по их прогнозам, они [ракеты] должны были закончиться уже раз пять. Но, между тем, русские серьезно готовились к большой войне и создали стратегический запас комплектующих и дальше продолжают производить эти ракеты», – сказал генерал.

«Если мы Киев, слава богу, можем защитить за счет наших западных партнеров, которые нам предоставили помощь, то непосредственно мы увидели, что областные центры и вообще провинция Украины, провинциальные города не защищены. Взрывы в том самом Тернополе, в Хмельницком показывают, что непосредственно это вообще вопрос в провале…

Без усиления нашей ПВО ситуация в дальнейшем может ухудшаться. Мало того, что мы значительно ослабляем свои возможности по наступательным действиям по защите своих войск там, где мы планируем наступать – кроме того, враг целенаправленно клюет нас и наносит удары по определенным объектам, которые для нас критически нужны», – заявил Кривонос.