В пяти округах могут пересчитать голоса. Члены комиссий – на грани нервного истощения

25.07.2019, Киев, Семен Дорошенко

В пяти избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети «ОПОРА» Ольга Айвазовская.

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«Сегодня за окном четверг, а уже в 5-м округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская», — написала она на своей странице в соцсети Фейсбук.

По словам Айвазовской, члены комиссий находятся на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или нарушения по процедуре транспортировки (например, ненадлежащая упаковка избирательной документации) является фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовать члены УИК.

«Представьте, насколько люди „счастливы“ возвращаться в ад цифр и документов, которые еле сдали до вторника», — отметила она.

Айвазовская указала, что уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссии, так как они не хотят идти в ОИК на перерасчет. «Ничего, время есть до 5 августа», — отметила она.