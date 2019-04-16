В пятницу на улицы Сербии выйдут сторонники Антимайдана

16.04.2019, Белград, Ксения Голуб

В ближайшую пятницу, 19 апреля, на улицы Сербии выйдут сторонники президента Александра Вучича – ожидается, что акция станет по-настоящему массовым ответом на попытки организации Майдана в Белграде.

Тем временем, сербские СМИ рассуждают, что одна из главных причин провала организации антиправительственной манифестации на минувших выходных – неестественный состав коалиции, в которую объединились оппоненты Вучича.

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В «Союз за Сербию», напомним, вошли силы с противоположными взглядами на ключевые вопросы политики страны – в перспективе националисты с прорусскими взглядами не могут ужиться со сторонниками ЕС и НАТО, у ситуативных союзников разное видение перспектив конфликта вокруг Косово.

«Я пытаюсь выяснить, что именно объединяет оппозицию, и какую альтернативу она предлагает. Либеральный путь или консервативный? Проевропейский или антиевропейский? Правый или левый популизм?» – недоумевает посол Норвегии в Сербии Арне Бьернстад, слова которого приводит издание Informer.

Позиция «Союза» непонятна и для обывателей, которые, по большей части выходят на митинги не за какую- то политическую силу, а просто потому, что их что-то не устраивает в жизни. При этом рядовые сербы зачастую сами ругают одного из вождей оппозиции – экс-мэра Белграда Джиласа, называя его предателем и вором (многие помнят те времена, когда он был градоначальником -говорят о том, что для благоустройства города и удобства его жителей практически ничего не делалось).

Раскол в рядах протестующих виден и по выступлениям активистов и лидеров. Сейчас поводом для конфликта стало выступление конферансье белградского майдана – актера Сергея Трифуновича. На последнем митинге поднял тему венгерских мигрантов, что угрожает территориальными претензиями Будапешта на земли Воеводины. В ответ венгерская община обвинила Трифуновича в расистских высказываниях, оскорблении венгров Воеводины и потребовала публично извиниться.

Кстати, именно после резкого националистического выступления Трифуновича митинг покинуло немалое количество сторонников «Союза». А для оппозиции сейчас это критически важно, ведь, по замерам социологов, противников президента Александра Вучича поддерживает только 0,1 % населения.

И те, кто видели состоявшуюся в субботу в Белграде демонстрацию своими глазами, не верят в пропагандистские сообщения о «десятках тысяч» манифестантов. И тут не помогут ни вбрасываемые в информационное пространство фото со старого митинга 2017 года, ни снимки с похорон Зорана Джинджича, ни с новогодних праздников. Публикация этих фейков подняла бурную волну осуждения в соцсетях лидеров «Союза».

«К провалу оппозиции привела плохая оценка обстоятельств и политический дилетантизм. На митинге было определенное количество людей, но далеко не достаточное, чтобы представлять угрозу для власти. Оппозиция ставила для себя цель – новое 5 октября (в этот день в 2000 году сместили Милошевича – К.Г.), и у них не получилось ничего. Рейтинг у них и так был невелик, а сейчас сильно падает, потому что люди разочаровались в них. Что касается насилия – его у них особенно не было, была только риторика агрессивная, которая ни к чему не приводит. А избиратели этого не любят», – сказал «ПолитНавигатору» сербский эксперт Драгомир Анджелкович.

Главный редактор издания Informer Драган Вучевич в интервью телеканалу Pink сказал, что считает чрезмерно оптимистическими даже данные МВД о 7500 митингующих.

«Если бы их было так много, как они говорят (со сцены было заявлено о 100 тысячах протестующих, – ред.), протест бы не закончился вчера, он не был бы мирно рассеян, и Джилас не отказался бы от запланированной речи. Изображения с дронов не лгут, и вы можете видеть как начало, так и конец марша. Посмотрим, что произойдет 19 апреля, когда в Белграде состоится встреча «Будущее Сербии» (акция проправительственных сил, – ред.), и когда она соберет в 10-15 раз больше людей, чем оппозиция. Тогда можно будет сравнить снимки».

Тем временем, оппозиция, похоже, смягчает свои требования – если раньше ставка делалась исключительно на свержение Вучича, то сейчас декларируется борьба «за диалог и свободу выборов», а также требование включить сторонников майданщиков в редакции крупнейших государственных СМИ.

Лидер входящей в оппозицию Либерально-демократической партии Чедомир Йованович заявил, что спикер сербского парламента Майя Гойкович пригласила представителей всех парламентских партий к диалогу.

«Парламент является абсолютным местом для диалога. Я все еще думаю, что существует необходимость в дискуссии между правящей коалицией и оппозицией. Я считаю, что в обществе необходимо заключить соглашение, которое позволило бы нам правильно войти в выборы с учетом проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня», – сказал Йованович телеканалу РТС, хотя еще недавно майданщики категорически отвергали участие в предложенных властью досрочных выборах.

Сегодня во всех залах Сава-Центра в Белграде пройдут заседания главной политической силы – президиума проправительственной Сербской прогрессивной партии, расширенного Исполнительного совета и Городского комитета, на которых будет присутствовать более 7000 человек. Информацию об этом сообщил Informer со ссылкой на закрытый источник.

Основными темами будет ответ на последнее давление со стороны оппозиции и решение о досрочных парламентских выборах.