В пятницу ожидается исторический день для России

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Президент РФ Владимир Путин может обратиться с посланием к федеральному собранию в конце недели — скорее всего, в пятницу.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщают «Известия», ссылаясь на свой источник в Госдуме РФ.

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Владимир Путин может обратиться с посланием к федеральному собранию в конце недели — вероятно, в пятницу, 30 сентября.

По словам еще одного собеседника, в Совфеде тоже знают о важном заседании в этот день. В ГД ожидают подробностей 26 сентября.

«Раз проходят референдумы, то, видимо, может быть такое обращение главы государства. 29-30 сентября на пару с Советом Федерации мы можем проголосовать за решения по присоединению новых территорий», – не исключает первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.

А зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что на этой неделе каждый день будет иметь историческое значение, но призвал дождаться официального объявления.

В свою очередь первый зампред фракции «Справедливая Россия – За правду» подчеркнул, что в парламенте ждут от послания мобилизации всех ветвей власти, которые на своих местах должны работать на победу.

«Мы ждем мобилизации всего правительства, всего государственного аппарата, которые должны быть переведены на максимальный уровень работы. Это порядка 10 млн. человек. Главным для них должен стать результат», – считает Нилов.

Зампред фракции «Единой России» в Госдуме Евгений Ревенко призвал сначала дождаться официального объявления о том, что встреча парламента с президентом состоится, а уже потом давать комментарии по этой теме.

«Но как бы там ни было, вопрос референдумов для депутатов нашей фракции является приоритетным, как и поддержка решений, которые примет народ Донбасса», – добавил Ревенко.