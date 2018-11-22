В пятницу Путин устроит разгром. Киев готовится закатить истерику

22.11.2018

Заседание Государственного совета РФ пройдет в пятницу в Крыму под председательством президента Владимира Путина. Мероприятие состоится в гостинице «Мрия», принадлежащей «Сбербанку».

Редакции федеральных СМИ еще в среду предупредили своих крымских собкоров, но официального объявления пока нет, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Заседание Госсовета будет посвящено обсуждению нацпроектов. О повестке предстоящего заседания Госсовета пишет у себя в телегам-канале политолог Марат Баширов.

«В пятницу Президент устроит разгром. Кадровых решений не предвидится, но разговор будет жестким, и поручения будут, как прогнозируют эксперты отраслевых групп – “приземленными”, что значит сроки, четкие формулировки, ответственные и контроль КУ АП. К маю Президент хочет увидеть уже не намерения, а результаты», – пишет Баширов.

Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.

Отметим, что после визитов в Крым президента РФ украинские власти традиционно выражают протесты, заявляя, что Крым якобы принадлежит Украине.