В пятницу Путин устроит разгром. Киев готовится закатить истерику
Заседание Государственного совета РФ пройдет в пятницу в Крыму под председательством президента Владимира Путина. Мероприятие состоится в гостинице «Мрия», принадлежащей «Сбербанку».
Редакции федеральных СМИ еще в среду предупредили своих крымских собкоров, но официального объявления пока нет, сообщает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Заседание Госсовета будет посвящено обсуждению нацпроектов. О повестке предстоящего заседания Госсовета пишет у себя в телегам-канале политолог Марат Баширов.
«В пятницу Президент устроит разгром. Кадровых решений не предвидится, но разговор будет жестким, и поручения будут, как прогнозируют эксперты отраслевых групп – “приземленными”, что значит сроки, четкие формулировки, ответственные и контроль КУ АП. К маю Президент хочет увидеть уже не намерения, а результаты», – пишет Баширов.
Государственный совет Российской Федерации является совещательным органом, содействующим реализации полномочий главы государства по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти.
Отметим, что после визитов в Крым президента РФ украинские власти традиционно выражают протесты, заявляя, что Крым якобы принадлежит Украине.
Метки: Владимир Путин, Госсовет РФ, Марат Баширов
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