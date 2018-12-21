«В пыль будут распилены за три дня», – эксперт оценил боеспособность ВСУ

21.12.2018, Москва, Владимир Гладков

В случае начала прямой военной агрессии Украины против России, украинская армия будет уничтожена за три дня. Такое мнение в ходе пресс-конференции в Москве высказал военный аналитик Евгений Крутиков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Боеспособность очень разная в зависимости от бригад, за последние год-два они по разному форматировались и обучались, некоторые бригады специально выводили на Западную Украины, чтобы поставить новую технику и что-то с ней сделать. Поэтому однозначно оценить нынешнее состояние армии нельзя, тут надо конкретно смотреть по бригадам, потому и происходит ротация с первой линии на вторую. Видимо, они в Киеве не могут оценить, какая из частей более пригодна для наступательных операций.

Но даже тот уровень и соотношение сил, которые есть сейчас в прифронтовой зоне, означает, что в пыль они будут распилены дня за три», – резюмировал эксперт.