В Раде 173 депутата объявлены «зрадниками»

24.09.2021 15:17 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

В нарушение Конституции Украины Верховная рада провалила голосование по важному законопроекту об отмене обязательных кассовых аппаратов для мелких предпринимателей.

Так, 23 сентябри вечером, на внеочередном заседании украинского парламента присутствовало всего 161 депутат, при том, что парламентское большинство, необходимое для принятия законопроектов – 226 парламентариев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако, несмотря на полупустой зал, вице-спикер парламента Руслан Стефанчук открыл заседание.

«Внеочередное пленарное заседания Верховной рады Украины объявляю открытым», – сказал он.

В итоге законопроект об отмене обязательных кассовых аппаратов, который рассматривался на этом заседании, был провален – его поддержали только 115 парламентариев.

Несколько сотен частных предпринимателей, которые весь день митинговали под зданием Верховной рады в ожидании положительного решения и обещали «вынести депутатов в мусорных баках», если решение не будет принято, отправились домой ни с чем.

В связи с этим депутат Антон Поляков напомнил, что «Слуги народа» обязались присутствовать на каждом заседании парламента, и потребовал их отставки.

«В 2019 году на парламентских выборах ещё кандидаты в депутаты от партии «Слуга народа» подписали меморандум, в котором обязались присутствовать на всех пленарных заседаниях. И также обязывались добровольно сложить депутатские полномочия в случае нарушения этого меморандума», – сказал он.

Парламентарий заявил, что 173 депутата от «Слуги народа», которые не явились на внеочередное заседание, теперь обязаны сложить свои полномочия. Поляков даже зачитал их фамилии.

«Украинцы должны знать эти фамилии, чтобы в следующий раз, когда вы придёте на следующие парламентские или местные выборы, знали, что за этих людей голосовать ни в коем случае нельзя. Они предали два миллиона предпринимателей Украины. Позор», – добавил Поляков.

В свою очередь, депутат от «ОПЗЖ» Василий Нимченко заявил о нарушении Конституции Украины во время проведения вчерашнего внеочередного заседания.

«Я принёс председательствующему решение Конституционного суда касательно неправомерности открытия внеочередной сессии, незаконности и неконституционности действий председательствующего, который начал работу парламента неконституционным способом, с нарушением приписок Конституции», – сказал он.

Василий Нимченко зачитал решение Конституционного суда, в котором сказано, что Верховная рада уполномочена принимать законы и решения только при наличии 226 голосов в зале.

После чего депутат передал решение суда Руслану Стефанчуку, который председательствует с начала парламентской недели, замещая отсутствующего Дмитрия Разумкова.

«Мы столкнулись с тем, что было назначено восемь законопроектов для рассмотрения, из которых шесть похоронили, исходя из неправомерности проведения сессии. Это называется законодательным каннибализмом.

Мы сами, законодательный орган, неконституционным способом, вносим законы в зал, чтобы похоронить их. Именно те законопроекты, которых ждали люди под Верховной радой и которые защищают людей, которых вы превратили в пилигримов, бродящих по всему миру и ночующих под прилавками, чтобы заработать денег», – возмутился депутат.