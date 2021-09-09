В Раде бардак и потасовка из-за «вагнеровцев». Ермака объявили «секретаршей Зеленского»

09.09.2021 15:43 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и глава офиса президента Андрей Ермак являются опухолью на теле государства, которую давно пора оперировать.

Об этом на пленарном заседании Верховной рады заявил внефракционный депутат Гео лерос, которого выгнали из «Слуги народа», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственная ВСК, которая должна отчитываться в этом зале – это касательно срыва спецоперации по «вагнеровцам». Нас, украинцев, интересует, кто из этой парочки, пан Зеленский или его секретарша Ермак, слили эту спецоперацию? Пан Зеленский, вы можете сколько угодно назначать своих друзей, знакомых на руководящие государственные должности, но вы превращаете эту страну в мафию, в филиал мафии», – истерил Лерос.

В это время к трибуне подбежал депутат «Слуги народа» Николай Тищенко и начал выхватывать у выступающего микрофон.

«Хорошо, что тут есть такие люди, как пан Тищенко», – отбивался Лерос.

Однако «слуга народа» схватил выступавшего за плечи и волоком потащил из-за трибуны, к которой тут же поспешили другие депутаты. Возникла перепалка, Лерос пытался сопротивляться.

«Успокойтесь, остановитесь, отпустите коллегу», – призывал председатель парламента Дмитрий Разумков.

«Дмитрий Александрович, и это – парламентаризм?» – апеллировал к спикеру один из депутатов, которые уже в большом количестве толпились у трибуны.

В это время Разумков объявил на 15 минут перерыв, после которого Лерос, почувствовав себя в безопасности, с новыми силами набросился на президента и его «секретаршу».

«Пан Зеленский, вы ведёте страну в пропасть, и ваши шавки это доказывают, ваш Ермак может шептать вам на ухо, что вы величайший лидер страны. Вы – величайшее посмешище страны! Вы с вашим Ермаком являетесь опухолью, которую уже сегодня нужно оперировать! Позор вам и вашим смотрящим подонкам», – кричал депутат.