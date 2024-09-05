В Раде бранятся на Америку: В три раза уменьшили нам финансирование!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За два с половиной года войны против России прямое финансирование бандеровцев со стороны США сократилось втрое.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Были определенные дипломатические негативные сдвиги, например, в отношениях с Соединенными Штатами, когда Сенат и Конгресс Соединенных Штатов не внесли соответствующие изменения в бюджет собственного, внутреннего. Что мы видим? Мы видим уменьшение поступлений финансовых ресурсов, кредитных ресурсов от Соединенных Штатов в государственный бюджет Украины. Минфин фиксирует, если в 22-м, 23-м году мы получили от международных партнёров, от Соединенных Штатов, например, в бюджет Украины 12 и 11 миллиардов долларов, то в этом только 3,9 миллиарда долларов», – возмутился депутат.