В Раде бранятся на Америку: В три раза уменьшили нам финансирование!

Вадим Москаленко.  
05.09.2024 22:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, США, Украина, Финансы


За два с половиной года войны против России прямое финансирование бандеровцев со стороны США сократилось втрое.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады, срок полномочий которой истёк в августе, заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За два с половиной года войны против России прямое финансирование бандеровцев со стороны США...

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«Были определенные дипломатические негативные сдвиги, например, в отношениях с Соединенными Штатами, когда Сенат и Конгресс Соединенных Штатов не внесли соответствующие изменения в бюджет собственного, внутреннего.

Что мы видим? Мы видим уменьшение поступлений финансовых ресурсов, кредитных ресурсов от Соединенных Штатов в государственный бюджет Украины.

Минфин фиксирует, если в 22-м, 23-м году мы получили от международных партнёров, от Соединенных Штатов, например, в бюджет Украины 12 и 11 миллиардов долларов, то в этом только 3,9 миллиарда долларов», – возмутился депутат.

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