В Раде давят радостный смех: зарегистрирован законопроект о легализации каннабиса

02.06.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Стараниями неравнодушных украинских парламентариев президент Украины Владимир Зеленский наконец выполнит своё обещание легализовать на Украине коноплю.

Об этом на брифинге в Верховной раде говорили солидарные в отношении легализации каннабиса депутаты «Слуги народа», «Европейской солидарности» и «Голоса», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, вице-премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина с радостью рассказала, что закон о легализации медицинского каннабиса №5596 уже появился на сайте Верховной рады, и «его подписали 82 народных депутатов из разных фракций».

«Легализация медицинского каннабиса – это было одно из обещаний президента, – напомнил депутат от «Слуги народа» Марьян Заблоцкий. – Как вы знаете, она была вынесена на всенародный опрос и получила поддержку и также, исходя из социологических опросов, мы видим, что большинство украинцев поддерживает легализацию медицинского каннабиса».

«Выращивание каннабиса для медицинских препаратов будет происходить исключительно в лицензированных условиях, в закрытых помещениях и из этого можно будет получать наши пациентам доступ к лекарствам. Это исторический документ на самом деле, если углубиться, то нет никаких причин, почему опиаты могут быть частью лекарств, и вы о них знаете, например морфий, а каннабис нет. Мы исправляем эту несправедливость», – не скрывал приподнятого настроения Заблоцкий.

В свою очередь, депутат «Голоса» Сергей Лабазюк отметил не только медицинскую выгоду от данной инициативы.

«Я, как член аграрного комитета, хочу отметить, что мы решаем данным вопросом не только вопрос медицинского каннабиса, а мы, наконец, даём возможность восстановить историческую справедливость, которая была, когда на Украине выращивали техническую коноплю на 70-100 тысячах гектаров. Сегодня это в 20 раз меньше. А что такое выращивание технической конопли на Украине? Это рабочие места, это переработка, это добавленная стоимость, и нам нужно за это бороться», – обещал Лабазюк.

Также выступила депутат «Европейской солидарности», экс-командир медбатальона «АТО» «Госпитальеры», на инвалидности которой пиарится партия Петра Порошенко, Яна Зинкевич.

«Сегодня действительно очень важный день особенно для меня и для моих побратимов. Как вы знаете, я являюсь ветеранкой. К сожалению, большая часть бойцов и моих побратимов, «посестёр» нуждаются в лечении именно средствами каннабиса. Собственно, я являюсь такой пациенткой, которые вследствие боевых действий имеют посттравматическое, стрессовое расстройство и соответственно критически нуждаются в этих препаратах», – рассказал Зинкевич.

«Как это происходит сейчас: часть этих препаратов закупается за границей или за сумасшедшие деньги нелегально провозятся на Украину, и здесь ими лечатся», – призналась соратница Порошенко.

Отметим, формально инициатива звучит как законопроект №5596 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности».