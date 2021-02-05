В Раде депутат «Голоса» всласть поизмывался с трибуны над беспомощной ОПЗЖ

05.02.2021, Киев , Вадим Москаленко

Новости Украины

После первого шага – закрытия неугодных украинских телеканалов, пора приступать ко второму – выгнать из Верховной рады «пророссийских» депутатов.

Об этом, выступая с трибуны парламента, заявил депутат «Голоса» Роман Лозинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы чувствовали позавчера вонь в этом зале? Это подгорало у пророссийских народных депутатов, бывших регионалов, которых уже давно не должно быть в этом зале. Подгорало из-за того, что СНБО прикрыло помойки, которые занимались пропагандой Zic, NewsOne и 112 канал. Подгорало так, что вата, которая 30 лет скучает по тюрьме народов, по стране огромной, по притеснению свободы слова, они даже вспомнили французское «No pasaran», – говорил Лозинский под возмущения, доносящиеся из зала со стороны депутатов ОПЗЖ.

«Но я хочу сегодня подчеркнуть – рашизм не пройдёт, – безумствовал представитель «Голоса». – Также рашизм не должен проходить на 3 этаж нашего парламента (где располагается пресс-центр для брифингов – ред.) Потому что, несмотря на то, что прикрыли грязные помойки, пророссийской пропаганды до сих пор поднимаются на 3 этаж парламента. И до сих пор там работают журналисты, так называемые, которые борются за свободу слова».

В это время депутаты ОПЗЖ с Ильёй Кивой во главе угрожающе двинулись по направлению к трибуне. Однако, застопорившись с бросившимися к ним отговаривать коллегам из «Слуги народа», медведчуковцы пропустили появление подкрепления со стороный «Голоса» и «Евросолидарности», среди которых особенно выделялся Андрей Парубий.

Группа поддержки вышла к трибуне и встала за спиной оратора, который продолжал кричать о том, что «рашизм не пройдёт».

«Прямые мосты с «Россией 24» – это не свобода слова! Сделать своими спикерами Портнова и Азарова, которые бежали из Украины во время революции достоинства – это не свобода слова», – митинговал Лозинский.

Одновременно весь запал разъярённых депутатов ОПЗЖ быстро улетучился. Попытавшись сперва потолкаться, медведчуковцы вступили в перебранки больше между собой, так и не приблизившись к неприятелю за трибуной.

«Мы с проукраинскими народными депутатами выступаем за то, чтобы сделали первый шаг – закрыли российские помойки пропаганды. И должны сделать второй шаг – их в украинском парламенте не должно быть. Рашизм не пройдет!» – победно кричал представитель «Голоса».

После его выступления, пошумев, депутаты всё-таки разбрелись по своим местам.