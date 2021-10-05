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05.10.2021 11:38 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Газ, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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В Раде депутат Коломойского заподозрил Запад в «зраде» и потребовал объяснений

Новости УкраиныТак называемые европейские партнеры должны объясниться перед Украиной по поводу ее будущего как страны-транзитера...

Так называемые европейские партнеры должны объясниться перед Украиной по поводу ее будущего как страны-транзитера газа.

Об этом с трибуны Верховной рады заявил депутат Верховной рады Тарас Батенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Батенко, Украине должны пояснить, сохранится ли она транзитером или компенсировать ее потери.

«В глобальном измерении мы так и не имеем ответа от наших международных партнеров на вопрос, остается ли Украина большим газовым транспортером, или нам нужно искать другие источники компенсации потери части транзита наших мощностей», – сказал депутат.

«Речь идет о «Северном потоке-2», – уточнил Батенко. – Он еще даже не начал действовать, а Украина уже теряет транзит газа в Венгрию. И Россия тут вроде бы ни при чем. Чего в этих условиях стоят слова наших международных партнеров, которые звучали до этого времени, заверения в наш адрес».

Отметим, что Батенко считается человеком днепропетровского олигарха Игоря Коломойского, против которого в США возбуждены уголовные дела.

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