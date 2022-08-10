В Раде догадались и ужаснулись: «Путин применит ядерное оружие безо всякого повода»

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Новости Украины

России не нужен будет никакой повод для применения ядерного оружия, а поэтому бессмысленно бояться спровоцировать на это Москву каким-либо действием.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин уже «потерял берега» начиная с 24 февраля, и для того, чтобы применить ядерное оружие – ему не нужны никакие поводы. Я напомню для тех, кто забыл, что война в Украине началась без каких-либо поводов, даже формальных. Они даже не придумали хотя бы условный повод, чтобы применить вооруженные силы на территории другого суверенного государства. Единственное, что сдерживает Путина – это последствия после применения оружия массового поражения. Но в принципе, говорить, что какое-то обстоятельство, ситуация, может дать повод, мне кажется, это бесполезно. К сожалению, он человек абсолютно оторванный от реальности его действий, если ему заблагорассудится, ему не нужен будет повод и, к сожалению, повлиять на него будет очень сложно. Риск получить удар в ответ, риск развязать ядерную войну, в которой Россия не выживет – это единственное, что удерживает Путина от применения ядерного оружия», – бредил укроп.