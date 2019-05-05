05.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Мнение, Политика, Украина
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В Раде думают, что венгры и россияне замахнулись на Украину от страха

Претензии Венгрии касательно принятого Верховной Радой скандального закона о языках – это совместные с Кремлём козни по недопущению появления сильной Украины, способной войти в ЕС и НАТО.

Об этом в эфире «4 канала» заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности, нардеп от «Народного фронта» Николай Княжицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы вообще оцениваете ситуацию с Венгрией, и действительно ли они продолжат нам дальше делать некоторые неуместности и вставлять палки в колёса на пути в НАТО или другие структуры?» – спросил ведущий программы.

«Они это делают, и делают это под тем или иным влиянием России. Я думаю, что суть этих законов их вообще не интересует, им важно не допустить того, чтобы возникла сильная, независимая Украина, которая стала бы в будущем членом ЕС и НАТО, потому они это блокируют, это страшно не только им, это страшно России, они с ними в хорошем контакте, мы знаем, что их руководство встречается с руководством РФ – страны-агрессора, так что я к этому отношусь спокойно. Эти все венгерские заявления не против украинского языка, они не против украинского закона об образовании, они, к сожалению, против Украины», – заявил Княжицкий.

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