В Раде думают, как оградить Зеленского от влияния олигархов

01.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Олигархическая система на Украине сейчас пробралась во все сферы государства, особенно влияя на политику, поэтому главная задача сегодняшней украинской элиты – оградить от их пагубного влияния молодого новоизбранного президента Владимира Зеленского.

Об этом в эфире телеканала «1+1» заявила вице-спикер Верховной Рады от партии Самопомощь Оксана Сыроед, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы с вами имеем олигархическую систему, и олигархи, я считаю, сегодня ещё пользуясь, возможно, поддержкой нынешнего президента, хотят как можно больше усилить свои монополии, ибо понятно, что с приходом нового президента влияния могут меняться. Это первая причина. Но главная причина в том, что мы имеем, к сожалению, олигархическое государство. Сегодня олигархи управляют политиками, всеми органами государственной власти, сегодня, к сожалению, олигархи управляют президентом. И в этом есть наибольший наш вызов. Вот мы имеем новоизбранного президента, как сделать так, чтобы он не был зависимым от этого влияния», – подчеркнула она.

На вопрос журналиста о том, не выглядит ли недавняя продажа в частные руки «Киевоблэнерго» и «Одессаоблэнерго» неким подарком от ещё действующего президента его дружественному олигарху за лояльность, вице-спикер отметила, что таких подарков Ринату Ахметову Пётр Порошенко сделал уже очень много.

«На самом деле этот олигарх, к сожалению, получил очень много подарков: и приходящих, и отходных, и между теми ходами, приходами и отходами. Я считаю, что президент Порошенко сделал огромный вклад для обогащения олигарха Ахметова, к сожалению. И не просто для обогащения, ибо я чужие деньги не считаю, но он усилил монополию, от которой зависит жизнь каждого гражданина: это «Облэнерго», это тепловые электростанции – то есть то, от чего зависит безопасность и наша жизнь», – заявила Сыроед.