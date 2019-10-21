В Раде главарей Майдана приравняли к СС и гестапо

21.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Разрешение конфликта на Донбассе должно происходить по примеру того, как был достигнут мир после Второй мировой войны – сначала необходимо провести трибунал по главным преступникам, устроившим госпереворот на Украине, запретить нацистские организации, а после заняться наказанием рядовых убийц и карателей населения.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады Ренат Кузьмин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закончилась Великая Отечественная Война, Нюрнбергский процесс – это же было все. Лучшие умы той эпохи приняли решение, что нужно сначала осудить нацизм, осудить нацистскую идеологию, осудить главных военных нацистских преступников, осудить организации нацистские – СС, Гестапо. Они это сделали. В 45-м году закончилась война, в 46-м прошел Нюрнбергский трибунал, осудили верхушку нацистскую и только после этого начали заниматься конкретными карателями, охранниками концлагерей, ССовцами, которые занимались расстрелами. Не наоборот же.

А мы сегодня начинаем разводить войска, говорить о том, что нам нужен «Нормандский формат», казахский формат, женевский, еще какой-то, не определив причину. Не решив проблему, мы занимаемся вот этим», – заявил Кузьмин.

Представитель «донецких» во власти экс-президента Виктора Януковича заявил, что на Майдане были люди, полагавшие, что они борются с его режимом, а их нагло использовали киевские политики. При этом, Кузьмин подчеркивает, что Донецк воспользовался таким же правом на восстание, что и Киев.

«В 14-м году группа заговорщиков вывела людей на Майдан. Вывела сотни тысяч людей на Майдан. Люди искренне верили в необходимость бороться с Януковичем, бороться за евроинтеграцию, за подписание этого соглашения. Люди, большинство из них, – романтики, они свято верили в то, что борются со злом и вышли на Майдан с благими целями, но те, кто их обманным путем вывел на Майдан, на верную смерть пустил, те имели совсем другие цели.

Они имели целью захватить власть в Украине под шумовой завесой Майдана, и направить финансовые потоки государства в собственные карманы. Вот в этом была причина. Дальше дончане, не согласившись с таким подходом, выступили против этого. Они точно также выступили против, точно также, как и киевляне, захватили областную администрацию. И что сделали эти заговорщики? Они направили войска, боевую авиацию, танки. Помогала ли Россия дончанам? Да, помогала. Как США помогали киевским заговорщикам», – заявил Кузьмин.