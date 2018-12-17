В Раде голосят: Супрун подрывает обороноспособность Украины

17.12.2018, Киев, Игорь Петров

Украина располагает лишь старыми советскими запасами медикаментов и перевязочных материалов, которые можно использовать в случае полномасштабной войны.

Об этом на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады Украины заявила глава парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы проанализировали каким образом эти области, которые попали под указ (о введении военного положения), будут обеспечивать медицинское обеспечения. Мы все понимаем, что военное состояние – это не только война, но и защита населения. Так вот, Минздрав опубликовал на своем сайте перечень учреждений, которых министерство не обеспечило ни деньгами, ни инструкциями как работать.

Наши попытки узнать, каким образом будут пополнены резервные запасы крови, медикаментов на случай военной агрессии завершились, к сожалению, негативно. Минздрав кому-то делегирует полномочия. При этом непонятны источники, откуда эти учреждения должны взять деньги. И ситуация никак не решается.

И надо обратить внимание вообще на резервные фонды. Закладки с перевязочными материалами и медикаментами – это закладки 70-х и 80-х годов прошлого века. Каким образом государство обеспечит медицинскую защиту населения на случай полномасштабной агрессии? Украина находится в состоянии войны.

Нынешняя команда Минздрава не то что не усиливает, она подрывает обороноспособность государства. Чиновники получают зарплаты по 120-140 тыс, но при этом вообще не способны продуцировать никаких качественных документов. Такие чиновники не должны занимать свои должности», – сказала она.