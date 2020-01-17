В Раде Гончарука «заганьбили» и обвинили во лжи

17.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Выступая в парламенте, премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что написанное им заявление об отставке уже у президента, после чего удалился, проигнорировав депутатов, требующих более конкретных объяснений.

Своё заявление премьер произнёс во время часа вопросов правительству в Верховной раде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я обратился к президенту Украины, передал ему своё заявление об отставке, оно оформлено в соответствии с Конституцией, на имя Верховной рады, и у президента есть право внести его в парламент в любой момент. Это связано с тем, что мы все одна команда. Мы все пришли в парламент, во власть изменять Украину, благодаря Зеленскому. Мы все его уважаем, и для нас принципиально иметь стопроцентное доверие внутри команды», – заявил Гончарук.

Он пожаловался, что в последнее время в отношении правительства проводится много информационных атак и манипуляций, чтобы посеять раздор внутри команды и создать впечатление, что Зеленского не уважают.

«Это неправда! Наша сильная позиция в том, что мы одна команда, ею и хотим оставаться. Поэтому правительство продолжает работать в штатном режиме до момента, пока президент не примет решение, кто на какой позиции может работать в команде. Это политическое решение, которое мы ждём от лидера нашей политической силы», – добавил премьер.

Гончарук поблагодарил фракцию «Слуга народа» за то многое, что было сделано, чтобы украинцы жили лучше.

«Мы готовы сделать значительно больше вместе, но для этого нам надо быть едиными. Я вас благодарю и предлагаю работать в том же духе. Вы – крутые! Вы – будущее этой страны! Вместе мы сделаем больше!» – подытожил Гончарук.

После выступления премьера в зале начался шум и возмущения, все, кроме «слуг народа», требовали более конкретных объяснений. Однако спикер Дмитрий Разумков объявил, что время вопросов правительству исчерпано, а то, что сказал Гончарук, было политическим заявлением, после чего начали звучать выкрики «Ганьба!».

При этом министры аплодировали во время этих криков.

Депутату «Батькивщины» Сергею Власенко удалось взять слово, чтобы озвучить общее негодование «оппозиции».

«Мало того, что не дают задавать вопрос премьер-министру, мало того, что в зале звучат совершенно непонятные аплодисменты монофракции человеку, который сказал, что у нашего президента туман в голове и пустота, вы этому сейчас аплодировали? Давайте используем время для обсуждения этого фарса, который этот человек, пока ещё являющийся премьер-министром, тут нам устроил. Вышел, наговорил непонятных лозунгов.

Где он хочет объединяться? В пустоте или в тумане? Или в том, как они дурят президента, не зная, как ему объяснить, почему курс доллара искусственно занижается, а показатели экономики падают. Давайте это обсуждать, давайте оставим вопросы на сайте и сэкономим время, но обговорить то, что сейчас сделал премьер-министр, нужно!» – возмущался депутат.

При этом один из депутатов «Слуги народа» Максим Бужанский сообщает, что на имя Верховной рады Гончарук заявления не подавал.

«Гончарук с трибуны Верховной рады лжет, что подал в ВР заявлением об отставке. Это ложь, спикер подтверждает, что заявления нет. Стенограмма в помощь всем желающим», – пишет Бужанский у себя в Telegram-канале.