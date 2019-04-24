В Раде готовится конституционный переворот против Зеленского

24.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Избранного президента Украины Владимира Зеленского могут лишить полномочий, которыми обладает уходящий глава государства Петр Порошенко.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил представитель команды Зеленского, политтехнолог Дмитрий Разумков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, в Верховной раде зарегистрирован законопроект, по которому президент может лишиться всех основных прав.

«У президента забирают все те полномочия, которые были у него доселе. У него забирают кандидатуру министра иностранных дел, кандидатуру министра обороны, генерального прокурора, подачу губернаторов и многие другие вещи, которые фактически закреплены разными законодательными актами, в том числе и в Конституции…

Сегодня есть попытка ударить под дых не только Зеленского, но и 73% граждан, которые поддержали его кандидатуру во втором туре и фактически отдали ему голоса за то, чтобы он делал те действия, которые на себя взял в рамках избирательной кампании. В том числе и закон об импичменте. Не только закон об импичменте – было снятие депутатской неприкосновенности, снятие неприкосновенности судей, снятие неприкосновенности с президента, закон об отзыве народного депутата», – заявил Разумков.

Присутствующий в студии депутат парламента Нестор Шуфрич назвал попытку лишить президента полномочий конституционным переворотом.

«То, что хотят сейчас исполнить – это, во-первых, беспредел во всех отношениях, второе – это попытка конституционного переворота. О чем идет речь? Когда Порошенко контролировал большинство, формально он не должен был выходить за границы своих конституционных полномочий. Но эти 140 человек, которые у него есть в парламенте, они обеспечили Порошенко абсолютную власть, потому что они сымитировали коалицию. Они контролировали все денежные потоки…

Это все было в одних руках. И целый ряд полномочий, которые Порошенко, как президенту, не были положены по Конституции, ему были переданы. И тут решили – давайте урегулируем и при этом заберем у президента еще и те полномочия которые ему категорически определены Конституцией Украины. Это и вопросы формирования руководства минобороны, министерства иностранных дел и целого ряда ключевых ведомств, в том числе Генеральной прокуратуры.

Я скажу – это подло. Подло даже забирать те полномочия, которые вызывают сомнения. Почему для Порошенко эти полномочия были конституционными, а для Зеленского эти функции уже неконституционные?», – сказал Шуфрич.