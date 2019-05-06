В Раде готовят Зеленскому новую пакость

06.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Поведение команды Петра Порошенко, не желающей уходить в отставку при минимальном уровне доверия граждан и затягивающих приведение к присяге новоизбранного президента дает основание Владимиру Зеленскому основания для роспуска Верховной Рады “любой ценой”, передает корреспондент ПолитНавигатора”.

Так считает известный киевский журналист и блогер, главред интернет-издания Капитал Вячеслав Чечило.

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«Команда» Петра Алексеевича намертво присосалась к тельцу государства. Рада тянет с инаугурацией, алкопрокурор заявил, что не видит причин для своей отставки…Очевидно, что «хитрый план» в данном случае заключается в контроле за значительной частью парламента. Именно там эти сельские упыри в вышиванках намереваются построить баррикады, за которыми будут прятаться от уголовных дел и прятать наворованное. Напросятся пацаны… Их поведение более чем недвусмысленно намекает Зеленскому – Раду нужно распускать любой ценой даже не очень заворачиваясь с законностью. Под аплодисменты избирателей”, – пишет Вячеслав Чечило в своем блоге в соцсети.

В то же время, журналистка киевского издания Фокус Виктория Свитлова обращает внимание на то, что 14 мая может быть отправлен в отставку глава Конституционного Суда Станислав Шевчук, что сделает невозможной инаугурацию Владимира Зеленского до избрания нового главы КСУ.

“Готовят новую пакость? Как сообщают СМИ, 14 мая могут отправить в отставку главу Конституционного Суда Украины Шевчука. Комиссия по вопросам регламента и этики уже подготовила вывод о том, что Шевчук – нехороший человек. А без присутствия главы КСУ невозможна процедура инаугурации новоизбранного президента. Все никак не надышатся”, – отмечает журналистка.

Напомним, состоявшиеся в конце минувшей недели переговоры новоизбранного президента в парламенте относительно даты инаугурации ни к чему не привели. БПП и Народный фронт выступили против предложенной Зеленским даты инаугурации 19 мая под предлогом того, что это траурный день – памяти депортации крымских татар в 1944 году. На что известный украинский юрист Андрей Портнов откликнулся язвительным комментарием в своем телеграм-канале: “Правящее большинство считает, что проводить инаугурацию в День памяти жертв репрессий нельзя. А новогодний корпоратив фракции БПП с участием Порошенко в дни гибели украинских солдат можно было проводить?”, – написал Портнов.