13.03.2018, Киев, Елена Острякова

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В Раде готовятся “скормить врагу” государство

Потребности украинской армии удовлетворены госбюджетом всего на 50 процентов.

Об этом сегодня в Верховной Раде заявил депутат от фракции «Самопомощь» Олег Березюк.

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«Более того через неимоверные коррупционные схемы даже эти деньги не попадают к украинскому воину, который спит в воде и ест гнилую еду. Государство может быть скормлено врагу, если мы будем на это просто наблюдать», – сказал Березюк.

Как ранее сообщал «ПолитНавигатор», президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко заявил, что украинские генералы не хотят в НАТО, потому что тогда вскроются их хищения.