В Раде грызня: «Почему Британия не вставляет окна в Буче?»

Игорь Шкапа.  
23.01.2023 16:41
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Дзен, Политика, Сюжет дня, Украина


Великобритания взяла на себя ответственность за восстановление Киевской области, но до сих пор не реализовала ни одного из обещанных проектов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге, заявила депутат от президентской партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, обратившая внимание на посещение экс-премьером Британии Борисом Джонсоном киевских населенных пунктов Буча и Бородянка.

Великобритания взяла на себя ответственность за восстановление Киевской области, но до сих пор не...

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«Друг Украины, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил сегодня Бучу и Бородянку. Напомню, Британское Королевство отвечает за восстановление Киевщины, впрочем, ни один проект пока не реализован. Основная беда в том, что дома, которые в Бородянке обещали восстановить еще до 15 декабря, пока не завершены. У людей все еще протекают крыши, не вставлены окна.

Надеюсь, Джонсон после увиденного мотивирует местные власти выполнять свои обещания, а британских инвесторов вкладывать деньги в восстановление и строительство новых объектов», – написала депутат.

Этот пост возмутил депутата ВР Ирину Геращенко, соратницу украинского олигарха и экс-президента Петра Порошенко.

«Может, стоит инициировать отставку британского правительства за бездействие? 10 месяцев прошло после увольнения Киевщины, а они и не чешутся, – иронизирует Герещенко.

А вообще, это ужас, когда власть перекладывает ответственность и за оружие, и за восстановление, за социалку и гуманитарку на наших партнеров и через марафон формирует инфантильные потребительские настроения у общества».

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