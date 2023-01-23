В Раде грызня: «Почему Британия не вставляет окна в Буче?»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Великобритания взяла на себя ответственность за восстановление Киевской области, но до сих пор не реализовала ни одного из обещанных проектов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге, заявила депутат от президентской партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, обратившая внимание на посещение экс-премьером Британии Борисом Джонсоном киевских населенных пунктов Буча и Бородянка.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Друг Украины, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил сегодня Бучу и Бородянку. Напомню, Британское Королевство отвечает за восстановление Киевщины, впрочем, ни один проект пока не реализован. Основная беда в том, что дома, которые в Бородянке обещали восстановить еще до 15 декабря, пока не завершены. У людей все еще протекают крыши, не вставлены окна. Надеюсь, Джонсон после увиденного мотивирует местные власти выполнять свои обещания, а британских инвесторов вкладывать деньги в восстановление и строительство новых объектов», – написала депутат.

Этот пост возмутил депутата ВР Ирину Геращенко, соратницу украинского олигарха и экс-президента Петра Порошенко.

«Может, стоит инициировать отставку британского правительства за бездействие? 10 месяцев прошло после увольнения Киевщины, а они и не чешутся, – иронизирует Герещенко. А вообще, это ужас, когда власть перекладывает ответственность и за оружие, и за восстановление, за социалку и гуманитарку на наших партнеров и через марафон формирует инфантильные потребительские настроения у общества».