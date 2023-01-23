В Раде грызня: «Почему Британия не вставляет окна в Буче?»
Великобритания взяла на себя ответственность за восстановление Киевской области, но до сих пор не реализовала ни одного из обещанных проектов.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге, заявила депутат от президентской партии «Слуга народа» Ольга Василевская-Смаглюк, обратившая внимание на посещение экс-премьером Британии Борисом Джонсоном киевских населенных пунктов Буча и Бородянка.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
«Друг Украины, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон посетил сегодня Бучу и Бородянку. Напомню, Британское Королевство отвечает за восстановление Киевщины, впрочем, ни один проект пока не реализован. Основная беда в том, что дома, которые в Бородянке обещали восстановить еще до 15 декабря, пока не завершены. У людей все еще протекают крыши, не вставлены окна.
Надеюсь, Джонсон после увиденного мотивирует местные власти выполнять свои обещания, а британских инвесторов вкладывать деньги в восстановление и строительство новых объектов», – написала депутат.
Этот пост возмутил депутата ВР Ирину Геращенко, соратницу украинского олигарха и экс-президента Петра Порошенко.
«Может, стоит инициировать отставку британского правительства за бездействие? 10 месяцев прошло после увольнения Киевщины, а они и не чешутся, – иронизирует Герещенко.
А вообще, это ужас, когда власть перекладывает ответственность и за оружие, и за восстановление, за социалку и гуманитарку на наших партнеров и через марафон формирует инфантильные потребительские настроения у общества».
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.