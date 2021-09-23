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23.09.2021 19:52 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, нацизм, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, Украина
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В Раде инициировали лишение граждан госнаград «за русскость»

Новости УкраиныВ украинском парламенте будет разработан законопроект, позволяющий СНБО и Раде лишать граждан Украины государственных...

В украинском парламенте будет разработан законопроект, позволяющий СНБО и Раде лишать граждан Украины государственных наград за «сотрудничество с Русским миром».

Об этом в ходе брифинга в Верховной раде заявил депутат Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Награждение государственными наградами тех или других граждан, очевидно, является для страны инструментом формирования определённых ценностей и ориентиров для остального общества.

И очень печально, когда оказывается, что носителями государственных наград являются не просто недостойные люди, а люди, которые предали эту страну.

Это недопустимая ситуация, и, к сожалению, действующее законодательство не даёт нам возможности лишить предателей тех государственных наград, которые они получили при предыдущей власти.

Я убеждён, что такая инициатива необходима для того, чтобы навести порядок с государственными наградами, чтобы чётко показать, кто действительно может считаться героями Украины, и что такими героями не могут считаться те, кто предал присягу и страну», – рассуждает русофоб.

Его однопартийцы пояснили, что речь идёт о носителях Русского мира, и, в первую очередь о тех, кто способствовал «оккупации Крыма и Донбасса».

«Сейчас вместе с фракциями и группами, которые мы представляем, мы наработаем нормальный механизм, чтобы государственные награды отождествлялись с успехами и развитием Украины. А не с тем, что можно предать и просто продать как элемент торга с Русским миром», – заявили депутаты.

При этом, как в предполагаемом законе будет определён Русский мир, и по каким критериям будет оцениваться сотрудничество с ним, остаётся непонятным.

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