В Раде инициировали лишение граждан госнаград «за русскость»Новости Украины
В украинском парламенте будет разработан законопроект, позволяющий СНБО и Раде лишать граждан Украины государственных наград за «сотрудничество с Русским миром».
Об этом в ходе брифинга в Верховной раде заявил депутат Владимир Вятрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Награждение государственными наградами тех или других граждан, очевидно, является для страны инструментом формирования определённых ценностей и ориентиров для остального общества.
И очень печально, когда оказывается, что носителями государственных наград являются не просто недостойные люди, а люди, которые предали эту страну.
Это недопустимая ситуация, и, к сожалению, действующее законодательство не даёт нам возможности лишить предателей тех государственных наград, которые они получили при предыдущей власти.
Я убеждён, что такая инициатива необходима для того, чтобы навести порядок с государственными наградами, чтобы чётко показать, кто действительно может считаться героями Украины, и что такими героями не могут считаться те, кто предал присягу и страну», – рассуждает русофоб.
Его однопартийцы пояснили, что речь идёт о носителях Русского мира, и, в первую очередь о тех, кто способствовал «оккупации Крыма и Донбасса».
«Сейчас вместе с фракциями и группами, которые мы представляем, мы наработаем нормальный механизм, чтобы государственные награды отождествлялись с успехами и развитием Украины. А не с тем, что можно предать и просто продать как элемент торга с Русским миром», – заявили депутаты.
При этом, как в предполагаемом законе будет определён Русский мир, и по каким критериям будет оцениваться сотрудничество с ним, остаётся непонятным.
Спасибо!
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