В Раде истерика: ЕС не спешит снимать с Украины экономические ограничения

Вадим Москаленко.  
10.10.2024 20:42
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Дискриминация, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Торговля, Украина, Экономика коллапса


Даже война против России не помогла Киеву добиться настоящей любви западных хозяев, которые продолжают вводить против Украины экономические ограничения.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже война против России не помогла Киеву добиться настоящей любви западных хозяев, которые продолжают...

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«На сегодняшний день, в условиях действия военного положения, остается ряд ограничений по отношению к Украине. Что, в принципе, выглядит абсурдно. ЕС применяет разного рода экономические ограничения по отношению к Украине, и это в условиях военного положения.

О чем идет речь? Речь идет о решении Европарламента на ограничение экспорта украинской аграрной продукции на европейские рынки. Есть? Есть. А не должно быть!

Второе. Ряд стран ЕС, мы также можем к ним обратиться, применили ограничения в отношении нашей экспортной продукции. Этого тоже не должно быть!», – сказал Кучеренко.

«Третье. Опять вчера польские фермеры заявляют о намерении блокировать границу с Украиной с целью недопуска аграрной продукции и грузовых автомобильных перевозок. Это также, мягко говоря, недружественный шаг по отношению к Украине – и перманентно возникает на границе с Польшей.

Следующий момент. Соглашение о сертификации и поддержке промышленной продукции АСАА. Будто нам дают зеленый свет, но данная сделка реально не работает, что делает невозможным экспорт промышленной продукции в достаточном объёме. Я уже не говорю о кооперации, высокотехнологичном экспорте и так далее», – добавил депутат.

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