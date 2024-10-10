В Раде истерика: ЕС не спешит снимать с Украины экономические ограничения
Даже война против России не помогла Киеву добиться настоящей любви западных хозяев, которые продолжают вводить против Украины экономические ограничения.
Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На сегодняшний день, в условиях действия военного положения, остается ряд ограничений по отношению к Украине. Что, в принципе, выглядит абсурдно. ЕС применяет разного рода экономические ограничения по отношению к Украине, и это в условиях военного положения.
О чем идет речь? Речь идет о решении Европарламента на ограничение экспорта украинской аграрной продукции на европейские рынки. Есть? Есть. А не должно быть!
Второе. Ряд стран ЕС, мы также можем к ним обратиться, применили ограничения в отношении нашей экспортной продукции. Этого тоже не должно быть!», – сказал Кучеренко.
«Третье. Опять вчера польские фермеры заявляют о намерении блокировать границу с Украиной с целью недопуска аграрной продукции и грузовых автомобильных перевозок. Это также, мягко говоря, недружественный шаг по отношению к Украине – и перманентно возникает на границе с Польшей.
Следующий момент. Соглашение о сертификации и поддержке промышленной продукции АСАА. Будто нам дают зеленый свет, но данная сделка реально не работает, что делает невозможным экспорт промышленной продукции в достаточном объёме. Я уже не говорю о кооперации, высокотехнологичном экспорте и так далее», – добавил депутат.
Спасибо!
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