В Раде истерика: ЕС не спешит снимать с Украины экономические ограничения

Даже война против России не помогла Киеву добиться настоящей любви западных хозяев, которые продолжают вводить против Украины экономические ограничения.

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат Александр Колтунович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На сегодняшний день, в условиях действия военного положения, остается ряд ограничений по отношению к Украине. Что, в принципе, выглядит абсурдно. ЕС применяет разного рода экономические ограничения по отношению к Украине, и это в условиях военного положения.

О чем идет речь? Речь идет о решении Европарламента на ограничение экспорта украинской аграрной продукции на европейские рынки. Есть? Есть. А не должно быть!

Второе. Ряд стран ЕС, мы также можем к ним обратиться, применили ограничения в отношении нашей экспортной продукции. Этого тоже не должно быть!», – сказал Кучеренко.