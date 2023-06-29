В Раде истерика из-за суда над «азовцами»

Вадим Москаленко.  
29.06.2023 08:38
  (Мск) , Киев
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Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Россия, Украина


Страны западного блока должны усилить санкционное давление на Россию из-за суда над двумя десятками нацистами из «Азова (запрещённая в РФ террористическая организация).

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Рады Михаил Цымбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны западного блока должны усилить санкционное давление на Россию из-за суда над двумя десятками...

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«Я хочу привлечь внимание как украинской власти, украинской общественности, так и международного сообщества к еще одной проблеме, которая является преступлением Российской Федерации в отношении Украины. 22 военнослужащих, военнопленные, среди них и гражданские люди, подвергаются судилищу в Ростове-на-Дону. Это те офицеры и сержанты подразделения «Азов», которые были захвачены в прошлом году в плен.

Сегодня их судят, нарушая все международные конвенции, Женевскую, они нарушают правила ведения войны, потому что эти люди находятся под законом в отношении военнопленных, они должны быть обменяны», – заявил  Цимбалюк.

Он потребовал от стран западного блока и подконтрольных им международных организаций усилить давление на Россию.

«Мы обращаемся к международным правозащитным организациям, к международному сообществу немедленно давить на РФ относительно возвращения этих украинских героев, которые защищали свою украинскую землю, сюда на родину.

Мы обращаемся в Международный уголовный суд фиксировать это как преступление и давить на руководство Российской Федерации по возвращению этих граждан Украины к нам домой», – добавил депутат.

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