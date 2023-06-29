В Раде истерика из-за суда над «азовцами»

Страны западного блока должны усилить санкционное давление на Россию из-за суда над двумя десятками нацистами из «Азова (запрещённая в РФ террористическая организация).

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил депутат Рады Михаил Цымбалюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу привлечь внимание как украинской власти, украинской общественности, так и международного сообщества к еще одной проблеме, которая является преступлением Российской Федерации в отношении Украины. 22 военнослужащих, военнопленные, среди них и гражданские люди, подвергаются судилищу в Ростове-на-Дону. Это те офицеры и сержанты подразделения «Азов», которые были захвачены в прошлом году в плен.

Сегодня их судят, нарушая все международные конвенции, Женевскую, они нарушают правила ведения войны, потому что эти люди находятся под законом в отношении военнопленных, они должны быть обменяны», – заявил Цимбалюк.