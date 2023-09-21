В Раде истерика: На выборах в новых регионах РФ было полно «слуг народа»

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На новых территориях РФ в сформировавшиеся после выборов органы власти входят бывшие «шариевцы», члены ОПЗЖ и депутаты партии Зеленского – «Слуга народа».

Об этом на закрытом заседании Верховной рады заявила депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она заявила, что Украина никогда не признает выборы в Крыму и новых регионах РФ, однако указала, что проблема не в этом.

«Нелегитимными являются все эти так называемые псевдоорганы власти и, безусловно, должны быть усилены санкции и против Российской Федерации, и против всех организаторов этих нелегитимных выборов. Также надо усилить давление на Россию относительно незаконной паспортизации граждан Украины, это часть геноцидной политики. Но обратите внимание, Российская Федерация сейчас формирует эти незаконные органы власти, и кто туда заходит: коллаборанты, представители запрещенных партий, «шариевцы», ОПЗЖ и, к сожалению, «слуги народа», – возмутилась Геращенко.

Она обратилась к партии Зеленского с призывом провести чистки.

«Вы должны провести немедленно очистку ваших рядов от этих отбросов, которых вы набрали в ваши списки, и они предали сегодня не столько вашу команду – то такое, они предали Украину. И так же, как они пришли в «слуги народа» только зарабатывать и «тырить», так сейчас они стали коллаборантами, предателями. И причастны к незаконным выборам, к этим незаконным органам власти, причастны к тому, что они пытают украинцев, собирают списки проукраинских людей – это абсолютный позор!», – кричала она.

Геращенко призвала брать пример с партии Порошенко.

«Европейская солидарность» – сегодня 2,5 тысячи наших партийцев воюют на фронте. А тех, кто недостойно себя ведет в местных органах власти, мы и вчера повычищали на нашем, части нашего съезда. Берите пример с «европейской солидарности» и вычистите ваши…» – сказала она.