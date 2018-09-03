В Раде истерика: Пророссийские силы контролируют все сферы жизни на Украине

03.09.2018, Киев, Игорь Петров

Несмотря на разговоры о разрыве договора о дружбе с РФ, ориентированные на Москву силы контролируют медиа-пространство, газовую сферу и Азовское море.

Об этом на заседании согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады заявил председатель фракции «Самопомощь» Олег Березюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Снова президент Украины и другие чиновники заговорили про разрыв, отмену соглашения о дружбе с РФ. Давно нужно было это сделать. Но что делается при этом в реальности? В реальности российские и пророссийские агенты влияния сегодня полностью практически контролируют медийное пространство Украины. Это получилось от бездеятельности правоохранительных органов в Украине под руководством президента и правительства. И как следствие, безнаказанности”, – сказал депутат.

По его словам, происходящее с медиа – это безнаказанность и “попустительство врагу”.

“Сегодня вследствие бездеятельности и безнаказанности украинские газовые источники скупаются пророссийскими компаниями и пророссийскими олигархами в центре страны. Азовское море практически контролируется врагом, а МИД и не собирается обращаться в международное сообщество, чтобы арестовывать в ответ российские суда в международных портах. Бездеятельность и безнаказанность, которая ведет к реваншу российских сил в Украине», – возмутился Березюк.