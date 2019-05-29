В Раде истерика – против Турчинова инициировали уголовное производство

29.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Глава фракции «Народный фронт» в парламенте экс-боевик АТО Андрей Тетерук разразился сегодня с трибуны выступлением в защиту своего подельника – экс-секретаря Совбеза Александра Турчинова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стало известно, что один из бывших соратников Януковича, народный депутат с кремлёвского «Оппоблока», подал обращение в Генпрокуратуру Украины, Государственное бюро расследований и СБУ – завести криминальное дело против бывшего главы Верховной Рады, исполняющего обязанности президента Украины в 2014 году Александра Турчинова.

Вслушайтесь – бывшие приспешники Януковича требуют привлечь Турчинова как одного из лидеров «Народного фронта» к ответственности за то, что в 2014 году, во время открытой агрессии РФ против Украины он, как верховный главнокомандующий Вооруженных сил, отдал приказ солдатам защищать Украину, территориальную целостность и украинских граждан от российского оккупанта.

Имя этого бывшего регионала – Нестор Шуфрич. Он известен тем, что много лет состоит на побегушках у кума Путина Медведчука. Это человек, который ради своего босса Медведчука и его босса Путина готова переносить презрение от украинцев, чтобы щенячьим писком заслужить ласковую руку хозяина на загривке», – сказал Тетерук.

Он заверил, что именно благодаря действиям Александра Турчинова в 2014 году Украина не допустила распространение Русской весны.

«Народный фронт» заявляет – именно благодаря подготовке, мужеству и государственной позиции Александр Турчинова, враг получил отпор в 20144 году. Иначе могла упасть вся Украина, Кремль планировал прорываться к оккупированному Крыму, и вынудить капитулировать нашу независимость. Это приказ Турчинова защитил свободный Харьков, Запорожье, Днепропетровск, всю Левобережную Украину от оккупации и пламени войны.

Этот приказ дал возможность части жителей Донецкой и Луганской областей жить в своей родной Украине. Его приказ дал время сформироваться международному антипутинскому фронту, именно благодаря этому приказу десятки тысяч добровольцев встали на линию обороны, защищая нашу землю. Мир увидел волю украинцев к свободе, демократии, и движению в европейскую семью народов», – добавил парламентарий.

После чего националист пригрозил Нестору Шуфричу и всем «пророссийским» украинским политикам незавидной судьбой Виктора Януковича.

«Как член команды «Народного фронта», а также как солдат и офицер, который знает, что такое война, я хочу обратиться к пану Шуфричу и его хозяевам – сегодня вы решили, что пришло ваше время, что реванш может состояться. Некоторые обстоятельства после президентских выборов дали вам такую надежду.

Но Украина дорого заплатила за собственную свободу, слишком дорого. И это цена, которая никогда не даст нам забыть, кто такой Путин, Медведчук, Шуфрич, и вся антиукраинская камарилья. «Народный фронт» предупреждает коллаборационистов – уберите свои грязные лапы от государственных деятелей, от защитников Украины. Вас ждёт такое же будущее, как и предателя Януковича – позор и жизнь под арестом», – резюмировал он.