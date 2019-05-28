В Раде истерика: «Северный поток-2 на подходе. Остаемся без газа»

28.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Старая сказка киевского правительства о «дорогом европейском» газе, оправдывающая баснословные тарифы, больше не работает, так как энергоресурсы в ЕС сильно подешевели и теперь составляют только треть от цены, которую платит за них Украина.

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава депутатской группы «Возрождение» Виктор Бондарь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если раньше правительство заявляло, что это [снижение тарифов] невозможно, цена на европейском хабе на покупку газа для Украины составляла 300-320 долларов за тысячу кубометров, то хочу сообщить, что в последние месяцы в Европе пошла абсолютно другая тенденция – на хабе в Нидерландах газ уже стоит в районе 160 долларов за тысячу кубометров. Это в два раза дешевле, чем покупает Украина. На хабе в Британии газ стоит 140 долларов, а Украина продолжает покупать по 300-320 долларов. Это абсолютно неадекватная цена, и абсолютное бездействие правительства приводит к тому, что мы сегодня на Украине переплачиваем за газ вдвое, а то и втрое», – сказал политик.

По его словам, до августа-сентября цена за европейский газ может составлять даже 120-130 долларов за тысячу кубометров, что втрое дешевле, чем сегодня закупает Украина», – сказал он.

Также депутат потребовал от правительства воспользоваться благоприятным моментом и запастись газом на ближайшие несколько лет.

«Мы имеем возможность закачать 31 миллиард кубометров газа, и на 2-3 года обеспечить себя дешёвым газом, и втрое снизить тарифы, это абсолютно нормальное экономическое предложение, правительство должно включать мозги. Мы понимаем, что с 2020 года будет запущен «Северный поток». Это говорит о том, что Украина может вообще остаться без российского транзитного газа. Поэтому должны включаться разум, дальновидность и правительство, которое должно было подавать эти предложения, а не ждать их от нас», – потребовал Бондарь.