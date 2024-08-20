Украинское руководство не проявляет никакого уважения к военнослужащим своей армии, и даже не пытается выполнить данные ранее обещания.

Об этом в ходе пленарного заседания украинского парламента заявил порошенковец Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«У меня вопросы к министру обороны пану Умерову. Где ипотека нулевая для военнослужащих? Это решение было принято правительством 12 апреля. Сколько еще надо времени, чтобы принять постановление? Где выплаты за первый контракт, которые были обещаны, и вообще подъемные за заключение контракта? Этого до сих пор нет. Где законопроект о сроках службы, о демобилизации, который был обещан здесь в апреле, что в течение нескольких месяцев нам подадут о ротации, о сроках службы? Ничего этого нет! Так где же социальная защита военнослужащих? Где уважение к ним? Забрали «тридцатку» у всех, так и не вернули. Ипотеку не дают, деньги не дают. Это позор!» – сказал Гончаренко.

Он подчеркнул, что в числе дезертиров – изначально мотивированные ВСУшники.

«Мы знаем с вами, что в СОЧ [самовольное оставление части] попадают тысячи людей, не будем говорить точные цифры. Есть люди, которые попали в очень сложные жизненные обстоятельства и не получили никакой поддержки от своей части. Я лично знаю несколько историй, когда у человека несколько детей в семье заболели, жена заболела, некому быть с ними, он идет к командиру, просит отпуск. Командир отказывает, и все, у человека срывает крышу, человек сбегает, потому что там дети, там семья. Ну, а дальше уже получается, что это СОЧ, и дальше у человека огромные проблемы. У нас в СОЧ, чтобы вы понимали, есть большое количество добровольцев, тех, которые добровольно пошли воевать за Украину. Есть и командиры, которые устраивают буллинг, и издеваются над военнослужащими», – подытожила политическая проститутка из Одессы.