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22.02.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Политика, Украина
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В Раде хотят лишить льгот советских ветеранов

В Верховную раду Украины был подан законопроект, предусматривающий лишение всех льгот и уголовное преследование ветеранов, принимавших участие в ликвидации бандеровского подполья.

Соответствующую инициативу Киева прокомментировал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности, он предположил, что пытаясь принять подобный закон, украинские парламентарии перенимают опыт своих коллег из Польши и стран Балтии.

«Подобные факты на Украине говорят о том, что там идёт работа по изменению истории и продолжаются попытки стереть в памяти то хорошее, что люди сделали для своей страны, а также уже в открытую идёт героизация национализма и фашизма. На Украине это бандеровские бандформирования, которые до середины 50-х годов терроризировали население Западной Украины и не давали людям нормально жить», – сказал Басурин.

По его мнению, идёт попытка с одной стороны сделать героями предателей и убийц, а с другой стороны – сделать предателями тех, кто пытался восстановить мирную жизнь.

«Они переворачивают всё с головы на ноги, и это очень страшно. И ещё страшнее, что действительно все молчат. Тем самым Прибалтика, Польша и остальная часть так называемой европейской цивилизации это поощряют. Они поощряют то, что на Украине в центре Европы опять зарождается фашизм», – резюмировал представитель оборонного ведомства.

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