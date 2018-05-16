16.05.2018, Киев, Владимир Гладков

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В Раде хотят объявить импичмент Порошенко

Украинский парламент должен расследовать коррупционные действия президента Порошенко и проголосовать за его импичмент.

Об этом сегодня на заседании ВР заявил депутат Юрий Деревянко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парламент обязан инициировать процедуру подачи письменного инициирования об отстранении президента Украины Порошенко Петра Алексеевича с поста в порядке импичмента», – заявил депутат.

Он напомнил о громких коррупционных скандалах, в которых фигурировал Порошенко: панамские оффшоры Порошенко, «плёнки Онищенко», закупка некачественной военной техники, которая изготовляется на заводах, принадлежащих президенту.

«Когда речь идёт о расследовании возможных преступлений президента Порошенко, существует единственный орган, который способен и может, согласно Конституции и регламента, расследовать такие преступления – это Верховная Рада. Поэтому, руководствуясь статьями 93 и 111 Конституции Украины, статьями 171, 172 регламента Верховной Рады Украины, мы обязаны, как народные депутаты, от которых, от каждого из вас, от каждого из нас, зависит будут ли эти возможные преступления расследованы или не будут, мы обязаны внести письменную подачу, как этого требует Конституция и регламент, для того, чтобы инициировать вопрос об отстранении президента с поста в порядке импичмента», – заявил Деревянко.

Он уточнил, что под соответствующим документом подписались уже 37 депутатов.