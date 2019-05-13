В Раде хотят помочь Зеленскому обрезать полномочия Кличко

13.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Нардеп Валерий Писаренко (депутатская группа “Партия “Відродження”) сообщил о регистрации проекта закона, предусматривающего возвращение президенту Украины права назначать на должность председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом парламентарий сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

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“Сегодня зарегистрировал законопроект относительно усовершенствования порядка управления столицей. Смысл простой, предложил вернуть возможность назначать главу КГГА указом Президента. А также наделить его достаточными полномочиями, чтобы сделать Киев настоящей европейской столицей.

Состояние столичных дел только подтверждает необходимость предоставления больших возможностей для государства в вопросе наведения порядка в Киеве”, – написал народный депутат.

Ранее еще в апреле тот же Валерий Писаренко начал сбор подписей за снятие Андрея Парубия с должности председателя парламента.

Инициативу Писаренко прокомментировал его бывший коллега по парламенту и близкий соратник, украинский юрист и экс-замглавы АП Андрей Портнов.

“Народный депутат Писаренко зарегистрировал законопроект о возвращении права Президента Украины назначать Главу Киевской городской государственной администрации. Это правильный путь к уменьшению влияния правящего во главе Киева коррупционного режима и наведению в Киеве элементарного порядка”, – написал Портнов в своем телеграм-канале.

Отметим, что последний раз разделение должностей киевского городского головы и главы КГГА имело место при Викторе Януковиче, когда регионалы таким образом дефакто отстранили от исполнительной власти в столице увлекшегося самопиаром мэра Лелнида Черновецкого, назначив главой КГГА экс-мэра города Александрия Александра Попова. Если инициатива Писаренко пройдет через парламент, это может серьезно ограничить влияние на финансовые потоки в Киеве нынешнего мэра Виталия Кличко и связанного с ним бизнес-клана.