18.06.2018, Киев, Владимир Гладков

1 521 просмотров

В Раде хотят сделать ход конём и запретить все виды сексуальной ориентации

В Верховной Раде решили запретить демонстрацию любых видов сексуальной ориентации.

Соответствующий законопроект № 8489 зарегистрирован на официальном сайте ВРУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Инициатором нововведения значится депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна.

«А у нас новый законодательный «шедевр» … Уже могу себе представить «профессиональное обсуждение» на комитете. С нетерпением ждем текста, потому что название слишком интригующее и откровенно радикальное – «О запрете любых публичных видов сексуальной ориентации», – прокомментировала законопроект на своей странице в «Facebook» глава комитет Верховной Рады по вопросам свободе слова Виктория Сюмар.