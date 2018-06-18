18.06.2018, Киев, Владимир Гладков
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Политика, Украина

В Раде хотят сделать ход конём и запретить все виды сексуальной ориентации


В Верховной Раде решили запретить демонстрацию любых видов сексуальной ориентации.

Соответствующий законопроект № 8489 зарегистрирован на официальном сайте ВРУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инициатором нововведения значится депутат от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна.

«А у нас новый законодательный «шедевр» … Уже могу себе представить «профессиональное обсуждение» на комитете. С нетерпением ждем текста, потому что название слишком интригующее и откровенно радикальное – «О запрете любых публичных видов сексуальной ориентации», – прокомментировала законопроект на своей странице в «Facebook» глава комитет Верховной Рады по вопросам свободе слова Виктория Сюмар.

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