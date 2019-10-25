25.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Компромат, Коррупция, Политика, Украина
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В Раде хотят создать комиссию по расследованию международной коррупции украинской верхушки

Внефракционный нардеп Андрей Деркач и депутат “Слуги народа” Александр Дубинский зарегистрировали в ВР Украины проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил в соцсети один из инициаторов создания комиссии “слуга народа” Александр Дубинский.

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По его словам, основными задачами следственной комиссии нардепы определили:

– расследование деятельности главы Нацбанка Валерии Гонтаревой,
– Министерства финансов во главе с министром Натальей Яресько,
– проверка сведений из отчета Счетной палаты о нарушениях в сфере использования международной технической помощи на сумму 5,3 млрд долларов,
– расследование фактов незаконного лоббирования при добыче и поставке на территорию Украины энергоносителей и незаконного ценообразования для украинских потребителей,
– расследование незаконных действий правительства премьер-министра Владимира Гройсмана.

Согласно проекту постановления, в состав комиссии войдут 18 человек, ее главой будет Дубинский, а секретарем Деркач.

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