В Раде хотят создать комиссию по расследованию международной коррупции украинской верхушки
Внефракционный нардеп Андрей Деркач и депутат “Слуги народа” Александр Дубинский зарегистрировали в ВР Украины проект постановления о создании временной следственной комиссии по расследованию фактов международной коррупции высших должностных лиц Украины, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщил в соцсети один из инициаторов создания комиссии “слуга народа” Александр Дубинский.
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По его словам, основными задачами следственной комиссии нардепы определили:
– расследование деятельности главы Нацбанка Валерии Гонтаревой,
– Министерства финансов во главе с министром Натальей Яресько,
– проверка сведений из отчета Счетной палаты о нарушениях в сфере использования международной технической помощи на сумму 5,3 млрд долларов,
– расследование фактов незаконного лоббирования при добыче и поставке на территорию Украины энергоносителей и незаконного ценообразования для украинских потребителей,
– расследование незаконных действий правительства премьер-министра Владимира Гройсмана.
Согласно проекту постановления, в состав комиссии войдут 18 человек, ее главой будет Дубинский, а секретарем Деркач.
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